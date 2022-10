Raccolta differenziata, un Intervento di Paolo Iacopinelli del Partito Democratico.

Credo che tanti consiglieri comunali a Licata, vista la disastrosa situazione della raccolta rifiuti con tantissimi cittadini incivili che buttano sacchetti di rifiuti e materiali ingombranti in diversi siti della città sia al centro che in periferia ma anche nelle campagne, avranno fatto diverse interrogazioni ed interpellanze al sindaco e all’amministrazione, ma niente delle risposte è trapelato anche sulla stampa locale, con questo post, da libero cittadino, vorrei farla io un’ interrogazione per chiedere alcune cose che la cittadinanza dovrebbe conoscere:

1) Se il servizio di raccolta della differenziata copre tutto il territorio comunale.

2) Se è stata fatta un’attenta individuazione ed analisi e quantificazione strada per strada dei nuclei familiari che ancora non hanno prelevato i contenitori.

3) Se è stata accertata la correlazione tra chi non ha ritirato i mastelli per la differenziata e l’elusione ed evasione della tassa rifiuti.

4) Se è attivo un servizio di controllo e di contrasto al fine di individuare e punire come stabiliscono le norme di igiene pubblica chi deposita rifiuti ed ingombranti fuori dagli spazi consentiti ed ancora sapere dall’inzio del cambiamento del servizio quante multe sono state elevate, perchè ancora moltissimi restano impuniti.

Paolo Iacopinelli