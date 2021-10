Pubblicità

Sono numeri importanti quelli della settimana appena trascorsa sul fronte della raccolta differenziata. Il gestore del servizio ha reso noto giorno per giorno l’evoluzione alla luce dei mastelli ritirati. Lunedì 11 (giorno riservato al ritiro dell’organico), il porta a porta ha avuto questa incidenza: Montecatini 92 mastelli più 23 sacchetti, alle villette fiume vecchio 196 mastelli più 37 sacchetti, in via Palma nord 247 mastelli più 48 sacchetti, al quartiere Africano 86 mastelli più 8 sacchetti, in via Palma sud (zona ospedale) 367 mastelli più 47 sacchetti. Martedì 12 (giornata di raccolta di plastica e metalli) il porta a porta ha fatto registrare questi dati: Montecatini 92 mastelli più 23 sacchetti, alle villette fiume vecchio 196 mastelli più 37 sacchetti, in via Palma nord 247 mastelli più 48 sacchetti, al quartiere Africano 86 mastelli più 8 sacchetti, in via Palma sud (zona ospedale) 367 mastelli più 47 sacchetti. Numeri uguali nei primi due giorni della settimana. Mercoledì 13 (giornata riservata a organico e carta) questi i dati: alla Montecatini 129 mastelli più 62 sacchetti, alle villette fiume vecchio 388 mastelli più 78 sacchetti, in via Palma nord 451 mastelli più 96 sacchetti, al quartiere Africano 178 mastelli più 21 sacchetti, in via Palma sud zona ospedale 625 mastelli più 110 sacchetti. Giovedì 14 (giornata di secco residuo) dati leggermente più bassi. Alla Montecatini 75 mastelli più 15 sacchetti, alle villette fiume vecchio 106 mastelli più 36 sacchetti, in via Palma nord 136 mastelli più 63 sacchetti, al quartiere Africano 62 mastelli più 18 sacchetti, in via Palma sud zona ospedale 265 mastelli più 43 sacchetti. Ultimo giorno analizzato è quello di Venerdì 15 riservato a Organico e vetro. Alla Montecatini 109 mastelli più 43 sacchetti, alle villette fiume vecchio 236 mastelli più 94 sacchetti, in via Palma nord 301 mastelli più 83 sacchetti, al quartiere Africano 108 mastelli più 16 sacchetti, in via Palma sud zona ospedale 420 mastelli più 60 sacchetti. Trend sicuramente positivo ma che va ulteriormente incrementato.