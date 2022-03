Pubblicità

Nuovo importante step nell’avvio del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nel territorio Licata.

Lunedì 28 marzo, inizierà infatti il servizio “porta a porta” anche nel quartiere di Fondachello ed inizio di via Gela mentre, contestualmente, continua la distribuzione dei mastelli per i cittadini che non li hanno ancora ricevuti o che non hanno avuto modo di andarli a ritirare.

I cittadini residenti in tali zone, che non hanno ancora ricevuto il kit per effettuare un corretto “porta a porta”, possono recarsi negli appositi locali del plesso scolastico “Peritore” in via Gela, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18 tutti i giorni tranne il sabato. Per ritirare i mastelli è necessario presentare la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la Tari.

Si comunica inoltre che il 28 marzo avrà contestualmente inizio il servizio di consegna domiciliare del kit per la differenziata per gli utenti residenti nel quartiere “Africano”, dove l’avvio del nuovo servizio di raccolta porta a porta è previsto per il prossimo 11 aprile.

Il Comune ricorda ai cittadini che la consegna dei mastelli è totalmente gratuita. Nessun costo è previsto sia per il ritiro che per la consegna a domicilio.