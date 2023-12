Pubblicità

A Licata oggi la carta non è stata raccolta in molte zone della città. Alla base di questa situazione, ci sono le nuove disposizioni relative alla raccolta differenziata. L’azienda che gestisce il servizio ha infatti adottato un sistema più restrittivo: la carta non andrà infatti più stipata all’interno di sacchetti di plastica ma nei mastelli colorati. I sacchetti di plastica potranno invece essere utilizzati solo il martedì e il venerdì quando appunto si conferisce la plastica.