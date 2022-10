Licata Ambiente s.c.a.r.l., la società consortile che si occupa dei servizi d’igiene urbana nel territorio del Comune di Licata, a partire dal giorno 17 ottobre 2022 inizierà il servizio porta a porta per il quartiere San Paolo sito nel centro storico di Licata.

Ad annunciarlo è il sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

Licata Ambiente, al fine di informare l’utenza per l’avvio del servizio e per guidarli ad un corretto sistema di differenziazione,attiverà, dal 15 al 22 ottobre 2022, un servizio di informativa audio per tutto il quartiere con passaggi ripetuti e alternati.