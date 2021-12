Pubblicità

Dato l’entusiasmo con cui l’anno scorso è stata accolta l’iniziativa, la Consulta ha deciso di riproporre la raccolta di regali destinati alle famiglie più bisognose.

“L’ultimo Natale eravamo distanti, ma il calore del nostro paese ci ha aiutato a portare un po’ di gioia nelle case delle persone – scrivono dalla Consulta Giovanile – Per questo motivo abbiamo nuovamente bisogno del vostro aiuto: comprate qualcosa, anche piccoli pensieri o andate alla ricerca di qualche gioco che non usate più e portatelo al Comando della Polizia Municipale. Siamo sicuri che anche i vostri solai nascondano quelle che per voi sono cianfrusaglie, ma che per molti possono essere un motivo di grande gioia! Basta poco per fare davvero felici i bambini, e speriamo quest’anno di regalare, tutti insieme, un bel sorriso a tanti di loro”.