Il Volontariato sempre in campo per fare la sua parte. Nel nostro Comune il volontariato locale, da sempre in prima linea per il sociale, le varie emergenze naturali e per ultimo il Civid 19, continua il suo impegno per la crisi in Ucraina. Su disposizione del Dirigente Generale Ing. Salvatore Cocina del DRPC si stanno allestendo in vari comuni della Sicilia dei centri di raccolta di aiuti umanitari per la popolazione Ucraina. A Licata il punto di raccolta verra allestito in Piazza Sant’Angelo, grazie alla collaborazione del Santuario Diocesano Sant’Angelo Licata, dal 2 al 8 maggio tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00. Poi dal 9 al 30 maggio presso il centro comunale di protezione Civile di via Panepinto dal lunedì al venerdì solo nel pomeriggio. Ecco cosa possono donare i licatesi: indumenti nuovi o semi nuovi; farmaci; presidi sanitari (kit primo soccorso, disinfettante, bende ecc. ecc) e generi alimentari a lunga scadenza. L’opera umana più bella? Essere utili al prossimo.