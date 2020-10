Raccolta differenziata nelle utenze commerciali, emessa un’ordinanza sindacale per disciplinare l’espletamento del servizio. Il provvedimento varato dall’amministrazione si è reso necessario poiché “è sempre più diffuso in tutto il territorio comunale il fenomeno dell’abbandono di rifiuti di vario genere e l’amministrazione si è posta tra le sue priorità quella di protendere ogni utile sforzo a favore dell’ambiente”. L’ordinanza a firma del primo cittadino di fatto va a disciplinare le modalità di raccolta di carta e cartoni per le utenze commerciali e per le attività produttive in genere e scaturisce da una richiesta formulata dal vicesindaco Antonio Montana da poco nominato assessore ai Rifiuti in occasione della rimodulazione delle deleghe assessoriali. Ma cosa prevede il provvedimento e come impatterà sulle attività commerciali e produttive? “Con decorrenza immediata – si legge in un passaggio dell’ordinanza – tutte le utenze artigianali, commerciali e produttive hanno obbligo di depositare gli imballaggi in cartone dinanzi ai propri esercizi commerciali, curandosi di piegarli e pressarli. Possibilmente raccogliendoli in apposite ceste che ne impediscano la dispersione a causa degli agenti atmosferici prestando particolare attenzione a non intralciare percorsi pedonali e a non occupare stalli di sosta”. Il provvedimento sindacale fornisce anche un crono-programma in vigore dal lunedì al venerdì con il conferimento che dovrà essere effettuato entro il limite massimo giornaliero delle ore 13,15. Il ritiro verrà effettuato in una fascia oraria compresa tra le 13,30 e le 20,30. In caso di mancato passaggio dei mezzi incaricati della raccolta, l’utente deve riportare all’interno dell’attività il materiale da smaltire. Così come “i cartoni devono restare all’interno delle attività in caso di avverse condizioni meteorologiche”. L’ordinanza è stata inviata a tutte le forze dell’ordine del territorio con la Polizia Municipale incaricata di vigilare sul rispetto delle norme. Si prova pertanto a mettere ordine sullo smaltimento della carta e dei cartoni.