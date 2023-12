Pubblicità

Questa mattina il Questore Tommaso Palumbo ha accolto undici Ispettori della Polizia di Stato provenienti da altre Questure, nove assegnati alle varie articolazioni della Questura di Agrigento, uno al Commissariato di Palma di Montechiaro ed uno al Commissariato di Licata.

Gli ispettori vantano tutti esperienze pluriennali in diversi settori e specializzazioni della Polizia di Stato.

Dopo un breve saluto di benvenuto il Dr. Palumbo ha rivolto, anche agli ispettori oggetto di movimenti interni, già in servizio presso la Questura, i più sinceri auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi che andranno a ricoprire al servizio della collettività.