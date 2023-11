Pubblicità

Sabato e domenica non ci sarà nessun evento organizzato al corso Vittorio Emanuele basso.

La “Festa di San Martino”, che altro non era che un modo per invitare i clienti a frequentare i locali della zona attraverso iniziative di marketing, e che prevedeva l’offerta da parte dei locali della zona di una offerta gastronomica coordinata a tema San Martino, non si terrà per disposizioni della Questura.

“Ci atteniamo rigorosamente alle indicazioni avute dagli organi di PS – dicono gli esercenti della zona – sabato e domenica saremo regolarmente aperti come sempre con le nostre normali attività quotidiane ma ci teniamo a ribadire – concludono – che non si trattava di un evento che prevedeva installazioni o occupazioni di spazi pubblici ma solo attività interne ai nostri locali, così come avvenuto per l’Oktober Fest”.