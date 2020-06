Ultimo appuntamento stagionale con Extra Time, l’approfondimento sportivo in onda su Licata Channel. Con in studio (in remoto) Giuseppe Patti, Andrea Cammilleri e Giuseppe Cellura, interverrà Enrico Massimino, il patron del Licata calcio. Tanti i temi di cui si parlerà: cambio tecnico in panchina, nuovo allenatore, impiantistica sportiva. Appuntamento alle ore 21 sulla pagina Facebook di Licata Channel.