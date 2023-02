Pubblicità

Ѐ fresco di stampa,da domani in libreria, Licata e “dintorni” dell’autore licatese Gaetano Cellura. Con questo libro (pagine 71, euro 9), Licata News SRLS avvia le proprie edizioni cartacee, con l’intento di offrire alla città un servizio di divulgazione (promozionale e culturale) sempre più ampio. Con l’opera scritta ci impegniamo in una nuova avventura con l’augurio di ripetere il successo riscosso con la rappresentazione in video delle nostre tradizioni, del nostro folklore e in particolare della nostra festa patronale.

Licata e “dintorni”, il libro che presentiamo giovedì 16 febbraio alle ore 17 presso la Biblioteca comunale L. Vitali, racconta quasi cinque lustri di storia locale, dal dopoguerra al 1967, con rapide incursioni ed escursioni su fatti accaduti negli stessi anni nei paesi a noi vicini. Ma soprattutto è questo libro – come si legge nella seconda di copertina – l’omaggio a un’altra opera – Licata città rivoluzionaria, pubblicata nel 1969 – e al suo autore: Giuseppe Peritore, professore e storico licatese. (L’Editore).