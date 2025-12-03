Il progetto “Alloggi a canone sostenibile all’interno del centro storico” presentato dal Comune di Licata ha ottenuto il via libera per l’accesso a 7.478.973,88 euro di risorse pubbliche, di cui 6.250.000 euro provenienti direttamente dallo Stato (ex Delibera CIPE 127/2017). La notizia è stata resa nota ieri dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, che ha confermato l’inserimento del progetto tra i beneficiari della rimodulazione delle risorse previste dalle delibere CIPE n. 127/2017, n. 55/2019 e dai decreti interministeriali n. 193/2021 e n. 70/2023.

Gli interventi previsti consistono principalmente nel recupero di immobili dismessi o degradati, da destinare a edilizia residenziale economica e popolare secondo quanto previsto dalla Legge 457/78, con l’obiettivo di creare alloggi a canone sostenibile per famiglie a basso reddito, giovani coppie e studenti. Il progetto si concentrerà esclusivamente nel quartiere Marina, cuore pulsante del centro storico, da anni alle prese con fenomeni di spopolamento e degrado.

E’ prevista la riqualificazione degli spazi pubblici: piazze, vicoli e aree di aggregazione saranno resi più accessibili, sicuri e vivibili, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Questo progetto non solo risponde al problema abitativo – spiega l’amministrazione guidata dal Sindaco Angelo Balsamo – ma rappresenta una scommessa sulla rinascita del nostro centro storico. Vogliamo che il quartiere Marina torni a essere un luogo vivo, dove abitare, lavorare e incontrarsi”.

Nei prossimi mesi, il Comune di Licata dovrà presentare il progetto esecutivo e avviare le procedure per l’affidamento dei lavori che potrebbero iniziare già nella prima metà del 2026.

“Questo importante traguardo non sarebbe stato possibile senza il costante sostegno e la sensibilità dimostrati dall’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità Dott. Alessandro Aricò e dall’intera giunta regionale, che hanno creduto nel valore strategico dell’intervento per la rigenerazione urbana e sociale della nostra città – afferma il Sindaco – Un grazie sincero va a chi ha lavorato con impegno e determinazione per trasformare una visione in realtà, dimostrando che la collaborazione tra istituzioni può produrre risultati tangibili a beneficio di tutta la comunità”.