I siti di gioco sono sempre più attrattivi, ma per alcuni giocatori il timore è la sicurezza. In questo articolo analizziamo i vari sistemi di sicurezza utilizzati dai casino online.

Quali sono i sistemi di sicurezza adottati dai siti di gioco?

I giocatori che scelgono di iscriversi a un casinò online per sfruttarne tutti i vantaggi sono sempre di più. La possibilità di giocare comodamente da casa e da qualsiasi dispositivo è un chiaro fattore di attrazione quando si ha voglia di provare il brivido di una puntata, ma per tanti il grande timore è rappresentato dalla sicurezza delle piattaforme digitali. In realtà, però, in questo settore sono stati registrati enormi passi in avanti e oggi è possibile giocare in assoluta serenità anche in casinò che pagano immediatamente dopo una vincita, il cui elenco si può trovare qui. Vediamo, in questo articolo, i principali sistemi di sicurezza utilizzati dai siti di gioco.

La protezione dei dati

Quando si analizzano i sistemi di sicurezza adottati dai siti di gioco, bisogna partire dalle tecnologie di crittografia. Con questo termine si indica la conversione delle informazioni e dei dati trasmessi in un formato cifrato, quindi illeggibile per i malintenzionati. Che si tratti di un documento di identità inserito al momento dell’iscrizione, oppure del metodo di pagamento scelto per depositi e prelievi, la crittografia impedisce azioni malevole di qualsiasi genere. Uno dei principali sistemi di crittografia è il cosiddetto “protocollo SSL”, acronimo di Secure Socket Layer, rappresentato anche da quella “s” che si aggiunge ad “http” nel link di una piattaforma: si tratta di una tecnologia molto utilizzata dai siti di gioco per la cifratura delle informazioni e ad essa viene spesso associata anche l’autenticazione a due fattori, ovvero un metodo d’accesso che abbina un numero telefonico all’utenza e che richiede, dunque, un passaggio ulteriore per loggarsi. Un altro protocollo molto importante ed efficace è il TLS, ma la sua funzione è, di fatto, la medesima.

Sicurezza dei metodi di pagamento

Accanto ai sistemi in grado di proteggere adeguatamente i dati personali che i giocatori inseriscono in fase d’iscrizione, è fondamentale che anche i pagamenti possano avvenire in tutta sicurezza. La principale garanzia, in questo senso, è rappresentata proprio dai metodi messi a disposizione dal sito per poter effettuare transazioni: le carte di credito dei maggiori circuiti internazionali sono strumenti del tutto affidabili, anche perché protette a loro volta da protocolli di sicurezza moderni ed efficaci, ma anche i cosiddetti e-wallet o portafogli elettronici funzionano bene. Sono sempre di più, inoltre, i siti di gioco che offrono anche la soluzione delle criptovalute, nate proprio per offrire un livello di privacy superiore. Utilizzare questi metodi di pagamento, senza dubbio, consente di operare in maniera sicura e trasparente.

La sicurezza del gioco

Per garantire un’esperienza sicura su un sito di gioco, naturalmente, anche i titoli giocabili devono soddisfare alcuni requisiti. La prima forma di tutela nei confronti di chi punta il proprio denaro è rappresentata dal generatore di numeri casuali, anche noto come RNG, acronimo della traduzione inglese di questa espressione. I RNG non sono altro che algoritmi in grado di generare sequenze di numeri sempre casuali e non soggette ad altre influenze: vale per le slot o la roulette come per i giochi di carte. In quanto garanzia di aleatorietà del gioco, i RNG vengono costantemente monitorati da enti e organizzazioni separate dai siti di gioco stessi e rappresentano una preziosissima forma di tutela nei confronti dei giocatori. Allo stesso modo, la qualità e l’autorevolezza delle software house che sviluppano i titoli stessi non è un dato irrilevante: per le slot, per esempio, è importante che sia indicato anche l’indice RTP, ovvero il numero di gettoni che la macchina restituisce ogni 100 giocati, per stimare le probabilità di vincita.

Assistenza clienti e forme di protezione del giocatore

In questo contesto, però, non si può in alcun modo trascurare l’importanza di servizi di supporto al cliente reattivi ed efficienti. Una live chat sempre operativa, per esempio, rappresenta una buona forma di sicurezza e garanzia anche per chiunque si trovi ad affrontare un dubbio o un problema di qualche natura, mentre le politiche di gioco responsabile e le possibilità di autoesclusione sono il miglior modo possibile per certificare l’autorevolezza degli operatori. Riconoscere o addirittura consentire una forma di autodiagnosi da parte dei giocatori di comportamenti problematici relativi al gioco è, infatti, un aspetto molto rilevante anche in termini legali: i siti più affidabili e sicuri, per esempio, consentono ai giocatori di sospendere l’account o di porre limiti a depositi e puntate.