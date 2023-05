Pubblicità

Tra le attività di intrattenimento più gettonate in Italia, i giochi online occupano una posizione di assoluto rilievo, al punto da conquistare questa particolarissima classifica. Il fascino dei videogiochi ha stregato milioni di italiani, grazie alla capacità di coinvolgere e trasportare in mondi virtuali, più o meno diversi dalla realtà di tutti i giorni. Oggi scopriremo dunque quali sono le nicchie e le categorie più gettonate nel settore del gaming.

Le slot machine online

Una delle categorie più seguite dagli italiani è indubbiamente quella delle slot machine online. Questi giochi, ispirati alle classiche slot machine dei casinò o dei bar, hanno saputo adattarsi al digitale mantenendo però la propria essenza, così da mettere d’accordo tradizione e innovazione. Le slot online offrono una varietà piuttosto ampia di temi e meccaniche di gioco, come nel caso di Legacy of Dead , ispirato ai faraoni, alle piramidi e all’antico Egitto. Le grafiche oggi sono sempre più ricercate e moderne, e vengono poi completate dal comparto sonoro, senza però mettere da parte la semplicità d’uso e l’immediatezza.

Gli sparatutto in prima persona (FPS)

I giochi di sparatutto in prima persona, noti anche come FPS (First Person Shooter), sono tra i preferiti degli appassionati di videogiochi. Questi videogame calano il player nei panni di un soldato o di un eroe armato, il cui compito è affrontare nemici e superare ostacoli, per portare a termine una missione. L’immersione in questi mondi virtuali è resa ancor più coinvolgente dall’uso della prospettiva in prima persona, che permette di vivere l’azione direttamente attraverso gli occhi del protagonista. La diffusione di questa categoria di giochi è dovuta alla dinamicità e alla sfida continua, ma anche alla possibilità di confrontarsi con altri giocatori in multiplayer. Un esempio su tutti? Halo.

I giochi di ruolo online (RPG)

Un’altra categoria particolarmente amata dagli italiani è quella dei giochi di ruolo online o RPG (Role Playing Game). In questi titoli, i giocatori assumono ancora una volta le sembianze di un avatar, ma hanno la possibilità di esplorare un mondo ricco di segreti e di opportunità per vivere avventure fantastiche. Le nicchie degli RPG sono comunque numerose: si parte dai giochi di ruolo classici, tra elfi, draghi e nani, fino ad arrivare a quelli futuristici o per meglio dire distopici. Spesso la trama è molto intricata, prevede diversi finali e si adatta alle decisioni prese dal giocatore. Il successo di questa tipologia di giochi è legato alla possibilità di esplorare universi immaginari e di interagire con altri giocatori, formando comunità di appassionati che condividono ore e ore di divertimento.

I videogiochi battle royale

Infine, non si possono non citare i videogiochi battle royale come Warzone. Questa modalità, nata negli ultimi anni e diffusa soprattutto negli sparatutto, consente ad un gran numero di giocatori di sfidarsi in un ambiente di gioco che si restringe progressivamente, fino a quando non ne resta vivo soltanto uno. La formula vincente dei battle royale si basa sull’equilibrio tra fortuna e abilità, permettendo ai players di divertirsi e confrontarsi in sfide sempre diverse.