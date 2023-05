Pubblicità

Qualcuno disturba continuamente la frequenza radio della Protezione civile. Le associazioni impegnate a garantire il servizio in occasione delle feste di Maggio vengono infatti continuamente disturbate da qualcuno che occupa la frequenza radio destinata alle comunicazioni tra le associazioni. “Una cosa simile era già successa in occasione delle processioni della Settimana Santa – ci spiega Ignazio Scaduto della Croce Rossa Italiana – per noi sarebbe un grave problema in caso di intervento urgente poichè con il disturbo sulla radio frequenza, le comunicazioni diventerebbero impossibili. Lancio pertanto un appello affinchè la si smetta di disturbare il canale radio di Protezione civile”.