Nuovo Intervento di una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina per un’altra presunta perdita di gas. L’allarme è stato lanciato dai residenti di via Lo Monaco, una traversa di via Palma a causa di un perdurante odore di gas che ha fatto alzare il livello di guardia. Sul posto sono attesi anche gli operai del gestore della rete.