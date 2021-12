Pubblicità

Proseguono sopralluoghi e verifiche da parte dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento di corso Argentina in seguito a segnalazioni relative a percezione di puzza di gas. I pompieri questa mattina hanno operato in via Giovanni da Verazzano, all’Orto, nel quartiere Marina. Da uno dei tanti condomini della zona era infatti arrivata una segnalazione relativa proprio ad un diffuso odore di gas. La situazione è sotto controllo come successo nei giorni scorsi in via Corsica.