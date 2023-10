Pubblicità

Reparto di Ginecologia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, pubblichiamo un intervento dell’agente di viaggio Ivan Milite.

“Ormai da tempi biblici si sente parlare della chiusura di vari reparti dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, ed ogni qual volta c’è la voce di chiusura, tutti i partiti politici si impegnano per scongiurare la chiusura.

La domanda che ci si potrebbe chiedere è perché si arriva a pensare di chiudere Reparti?

Le risposte potrebbero essere tante, ma quella che si legge nei giornali è quasi sempre la stessa.. “Mancanza di Medici o Infermieri”.

Leggendo tale motivazione, la prima cosa che viene in mente è….. ma state scherzando?

Un Parere personale potrebbe portare a pensare che Medici di altre Regioni d’Italia non accoglierebbero volentieri il trasferimento in terra Sicula (Forse mal informati), ma allo stesso pensiero si potrebbe aggiungere che forse se dovesse esserci la possibilità di una mobilità, in molti potrebbero pensare di ritornare.

Ma questa è solamente fantascienza in quanto chi è nella sanità è molto aggiornato sul termine Mobilità.

Tempo fa si era arrivati al Punto di Chiudere il Punto Nascita di Licata perché non si arrivava a raggiugere, seppur per poco, il numero minimo di nascite, adesso si pensa di chiuderlo per mancanza di Personale in quanto lo stesso lavora a Pieno Regime, strano ma vero…

In fin dei Conti siamo nella Terra di Pirandello…

Potrei scrivere il mio pensiero dei vari reparti dell’ospedale, ma principalmente vorrei esporlo (considerato che negli ultimi giorni ci siamo trovati in questo reparto) nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

La Professionalità del Primario Dott. Luigi Li Calsi, degli Ostetrici, Auria Alessia e Di Miceli Carmelo e dell’Infermiera Ballacchino Rossana e di Grillo Clara, (non me ne voglia chi non ho citato perchè non ricordo bene i nomi), ne fanno di quel reparto uno dei migliori della provincia di Agrigento…

Chi vuole, potrebbe verificare da subito se quello che sto scrivendo è falso, ma in uno dei Reparti più belli dell’ospedale, è difficile trovare posto. Ci sono Gestanti di paesi limitrofi che preferiscono venire a partorire a Licata, piuttosto che scegliere ospedali più vicini al loro paese di residenza.

Giustamente il personale attuale non può servire tutte queste richieste, e cosa si fa…???

Si chiude il reparto…

Paradossalmente è come se un ristorante ha sempre il pienone, ma ha pochi pochi camerieri in sala, ed anziché assumere altro personale di sala, chiude il locale perché non riesce a soddisfare le richieste…Cose strane…

Chissà perché ogni volta che c’è un reparto che va bene chiude….

Ognuno la pensi come vuole, ma è strano, anche perché per evitare disagi alla collettività la palla passa alla politica che interviene con proroghe o altro.

Chissà se un giorno i politici Licatesi (indipendentemente dal colore politico) riusciranno a trovare una soluzione tra di loro per questo territorio.

Ancora una volta tutti insieme si stanno adoperando per scongiurare la chiusura e migliorare il reparto.

Abbiamo politici in tutti i settori davvero in gamba che volendo potrebbero davvero far svoltare pagina alla città, basta solo la volontà di prendere un pugno e sbatterlo sul tavolo e far capire che Licata non dev’essere solamente un bacino di Voti, e successivamente abbandonata a se stessa , ma una città che si sta iniziando a svegliare da un brutto sogno”.