Il Consultorio familiare di Licata, responsabile la dott.ssa Concetta Bonvissuto, nell’ambito delle proprie attività istituzionali comunica che sono aperte le iscrizioni per il Corso di Accompagnamento alla Nascita, CAN.

Le iscrizioni possono avvenire telefonando ai numeri di telefono: 0922/869520, 0922/869423, 0922/869420, telef/fax 0922/869421, da lunedì a venerdì, oppure, recarsi direttamente al Consultorio, sito al sesto piano dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Il corso offre un aiuto prioritariamente alle mamme per affrontare, con consapevolezza, la nascita del bambino e, ai papà, la partecipazione, la condivisione di un evento importante della vita di coppia nella futura famiglia. Il “Percorso Nascita” si avvale della collaborazione di Cittadinanza Attiva di Licata.

Se è vero che “Le mamme sanno già tutto, ma non lo sanno. Noi dobbiamo convincerle che loro sanno partorire e i loro neonati sanno nascere” (L. Braibanti). I papà partecipano a pieno titolo a tale percorso di conoscenze, di condivisione, di ausilio e di gioia consapevole con le proprie compagne, per partecipare attivamente all’evento straordinario della vita dei loro nascituri, ovvero, vivere assieme e al meglio i cambiamenti della loro compagna nel percorso che conduce alla nascita del bambino.

Il programma prevede momenti rivolti a supportare l’esperienza della gravidanza, della nascita e, possibilmente, del periodo successivo al parto, quest’ultimo, visto come momento di ritorno ad un riacquistato equilibrio durante il quale, la coppia ritrova il proprio naturale, sereno, armonico ruolo nella nuova veste genitoriale, in un clima di alleanza, di disponibilità, di condivisione familiare.

Interverrà il prof. Vincenzo Scuderi, in qualità di operatore umanitario, in particolare, negli incontri dedicati ai papà. Seguirà un dettagliato programma con i nominativi degli operatori.

Responsabile del Consultorio Familiare di Licata:

Dott.ssa Concetta Bonvissuto

Operatore umanitario presso il Consultorio Familiare:

prof. Vincenzo Scuderi