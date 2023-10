Pubblicità

Cittadinanzattiva con la sua rete del T.D.M. intende coinvolgere ed informare la cittadinanza sulla delicata situazione del Presidio Ospedaliero cittadino in generale e sul Punto Nascita in particolare. A tal fine verrà promossa una manifestazione che avrà luogo lunedì, 23 ottobre a partire dalle ore 10 fino alle ore 12 con una cadenza settimanale fino a quando non si avranno risposte adeguate e definitive .

Confidiamo nella partecipazione dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dei componenti del consiglio comunale con relativa commissione sanità, di tutta la classe politica e partitica, delle sigle sindacali, del mondo dell’ associazionismo , del Clero , della scuola e della cittadinanza tutta.

L’invito a partecipare è esteso allo stesso modo anche ai centri vicini che hanno nel nostro Ospedale il punto di riferimento.

Luogo della manifestazione: all’interno dell’Ospedale San Giacomo D’ Altopasso , a fianco del cancello di ingresso.

Di ogni incontro verrà redatto un verbale con indicazione dei partecipanti e dei temi affrontati.

Si prega di darne massima diffusione e condivisione.

Dalla sede di Cittadinanzattiva Licata

Maria Grazia Cimino