Pubblicità

Alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni da parte di alcuni passeggeri a causa di ritardi sull’arrivo al terminal di Piazzale Martiri delle Foibe del pullman provinciale. La partenza alla volta di Agrigento era prevista per le ore 8.30 ma alle 9.15 il mezzo non si era ancora visto e a questo punto appare probabile che la corsa possa essere saltata. “Nell’ultimo periodo è successo diverse volte – ci fa sapere un passeggero – speriamo questo problema venga risolto al più presto perché si viaggia anche per lavoro o motivi sanitari e la puntualità è importante”.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 – La Corsa delle 8.30 e’ stata cancellata a quanto pare per mancanza di mezzi.

Per raggiungere Agrigento, i pendolari hanno preso il pullman per Palermo con fermata a Villaggio Mosè partito da Licata alle ore 9.