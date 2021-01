“Lo scenario economico, a causa dell’emergenza Coronavirus, rischia di essere più complicato del marzo scorso, per questo chiedo al Presidente della Regione Musumeci di passare da subito alla zona arancione.”

Lo sottolinea in una nota il Vice Presidente Commissione Salute all’Ars l’On. Carmelo Pullara.

Io – dichiara Pullara- non aspetterei il 31 gennaio per passare da zona rossa a zona arancione. Va bene la prudenza sulla situazione dei contagi però in questo momento diventa quanto mai necessario dare un boccata d’ossigeno all’economia. Stiamo assistendo – sottolinea Pullara- ad una situazione drammatica. Sono necessari sicuramente rigore e competenza ma il quadro economico rischia di essere molto piu’ complicato di quello del marzo scorso. Non vorremmo che questo diventasse ingestibile perché ci sono vari comparti in grande sofferenza e molte attività commerciali sono al collasso con il rischio della chiusura. I dati mostrano un quadro più che preoccupante e le previsioni economiche tratteggiano un futuro pesantemente incerto e difficile per tutte le nostre filiere. Non esiste comparto che non sia in seria difficoltà a partire dall’industria del turismo alla ristorazione. Pertanto -conclude Pullara- chiedo al Presidente della Regione Siciliana Musumeci di passare da subito alla zona arancione, avrà il sostegno dei colleghi parlamentari che sono la voce del popolo.”