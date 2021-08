Pubblicità

“Si è svolta ieri a Licata la gara podistica “Stralicata 2021” manifestazione organizzata dall’Atletica Licata e che ha visto la partecipazione di diversi atleti ma anche del Sindaco Galanti e del Vicesindaco Montana . Nulla in contrario con la manifestazione che ritengo interessante e ben organizzata ma mi chiedo e chiedo al primo cittadino perchè la Stralicata si e la festa del patrono Sant’Angelo no? Perchè il mio appello di far svolgere la processione del Santo Patrono non è stato accolto?”.

Sono le parole del deputato regionale l’On. Carmelo Pullara.

“Nel complimentarmi con i vincitori della manifestazione Stralicata – dichiara Pullara – non posso esimermi dal chiedere a Galanti, oggi sindaco di Licata, il perche’ si è consentito lo svolgimento della manifestazione podistica tralasciando invece quella del Santo Patrono tanto attesa dai cittadini licatesi emigrati all’estero che rientrano in questo periodo per assistere alla processione del Santo.

Ribadisco -aggiunge Pullara-nulla in contrario con la gara podistica, ma che senso ha consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva e non dare spazio alla festa del Santo Patrono? Perchè il Sindaco non ha accolto l’appello accorato di tutti gli attori interessati all’ organizzazione della manifestazione (confraternite, portatori del Santo ecc. ) di cui io mi sono fatto portavoce ? Avevo chiesto pubblicamente a Galanti, alla giunta, al Consiglio comunale, di farsi promotore di un tavolo conciliativo con la Curia, l’Ordine dei Carmelitani, la Prefettura, le Confraternite, le associazioni dei portatori del Santo, i rappresentanti delle forze dell’ordine, per assicurare ai licatesi, così come da tradizione, lo svolgimento della festa. Ribadisco – conclude Pullara – ritengo inaccettabile che solo Licata sia privata, a differenza di ciò che avviene in tutte le altre cittadine non solo della provincia, ma di tutta la regione, dell’uscita del proprio Santo Patrono dal santuario. La processione si sarebbe potuta svolgere con i dovuti distanziamenti la tutela e la vigilanza necessaria”.