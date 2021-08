Pubblicità

Facendo un soprallugo presso l’area dell’elisuperficie di Licata di Piano Cannelle lo scenario è assolutamente inquietante. La superficie si presenta in totale abbandono non presidiata e probabilmente impraticabile con la presenza di erbacce e per non parlare del terreno che è dissestato ed inadatto per l’eventuale atterraggio degli elicotteri. I cancelli sono aperti, chiunque può entrare, vista l’assenza di qualsivoglia presidio di personale addetto.

E’ il commento dell’on Carmelo Pullara vice presidente della commissione Sanità .

E’ un vero disastro – prosegue Pullara – la gestione della amministrazione Galanti che non pone la propria attenzione nemmeno verso le cose importanti come questa che dovrebbe avere al priorità sopra ogni tipo di attività.

Una città come quella di Licata ove è presente un presidio ospedaliero che non può usufruire dell’elipista per l’elisoccorso è quanto mai vergognoso ed inaccettabile. Una amministrazione che si rispetti non può permettersi di trascurare un servizio primario come questo lasciando la città in totale abbandono e mettendo a rischio la salute dei cittadini.