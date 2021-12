Pubblicità

Dopo l’importante intervento economico fatto per la cittadina di Ravanusa colpita dalla recente tragedia del crollo della palazzina con il conseguente sfollamento di circa 100 famiglie, questa sera, l’assemblea regionale ha votato, in seno al disegno di legge 1134 sulle variazioni di bilancio, un emendamento, da me fortemente voluto e presentato, insieme ai colleghi del gruppo parlamentare della Lega, per l’erogazione di un contributo di 200.000 euro in favore delle aziende agricole, della pesca, del turismo, del commercio agricolo e ittico, nonché del comparto cantieristico navale della provincia di Agrigento, fortemente danneggiati dal mal tempo nel periodo ottobre – novembre 2021.

Sono le parole del deputato della Lega e Presidente della commissione speciale sul monitoraggio e verifica delle leggi on. Carmelo Pullara

In importante segnale per il nostro territorio a fronte dei grossi danni a persone e cose causati dal mal tempo che ha messo a rischio numerose realtà imprenditoriali già vessate dall’emergenza sanitaria per Covid-19.

Spero – conclude Pullara – che questo contributo possa in parte sostenere le nostre aziende al fine di affrontare con più serenità l’anno nuovo che sta per arrivare.