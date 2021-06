Pubblicità

Sarà il Comune a sostituirsi al Libero Consorzio di Agrigento nella pulizia delle spiagge libere della costa licatese. Da Palazzo di Città nei mesi scorsi era partita una richiesta nei confronti dell’ex Provincia per capire se l’Ente intermedio fosse nelle condizioni di poter intervenire per bonificare gli arenili sabbiosi in vista della stagione estiva ormai alle porte. La risposta della Libero Consorzio è stata quella attesa: non ci sono risorse per far fronte all’intervento. Successivamente il Comune si “rivarrà” sull’ex Provincia decurtando i trasferimenti obbligatori che intercorrono annualmente tra i due Enti, scorporando il costo del servizio. Alla bonifica dei quasi ventiquattro chilometri di costa penserà pertanto Palazzo di Città con l’ausilio dei mezzi di RTI Iseda e Associati, la società che da contratto gestisce i servizi di igiene ambientale.