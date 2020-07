Da giovedì, nove operai dell’Azienda Forestale sono all’opera all’interno del centro abitato di Licata per attività di cura del verde e discerbamento, a titolo gratuito per l’ente comunale su cui graverà soltanto il costo per il rimborso delle spese vive quali carburante ed altre di piccola entità.

Gli operatori stanno agendo secondo un programma ben definito, avviato nella zona dell’ospedale (ieri), proseguita oggi nella zone di via Borromini e via Palma, domani in via Campobello e traverse di collegamento con via Palma e corso Italia, per poi spostarsi, la prossima settimana nell’area compresa tra via Torregrossa, via Fiume Vecchio e agglomerati di Piano Cannelle. Completata questa prima fase, a seguire, i nove operai, che operano da lunedì a sabato, saranno spostati in altre zone del centro abitato.

“A nome mio personale e del sindaco Galanti – sono le parole dell’assess. Giuseppe Ripellino – desidero ringraziare l’Azienda Forestale Siciliana, per la disponibilità data nel venire incontro alle esigenze dell’Amministrazione comunale, al fine di rendere pulita ed accogliente la nostra città in un periodo particolarmente importante e delicato. Sarà nostra cura informare, di volta in volta i cittadini residente nelle zone in cui verrà eseguita la pulizia”.