Servizi ambientali, sette consiglieri comunali interrogano il sindaco sui criteri di selezioni del personale impiegato.

I Consiglieri Comunali Piera Di Franco, Francesco Moscato, Venera Lauria, Angelo Curella, Melania D’Orsi, Vincenzo Carità, Giuseppe Peruga premesso che: Da notizie di stampa si evince che, al fine di attivare alcuni servizi di pulizia sul territorio di Licata, sono state assunte diverse unità da parte della società che ha in gestione il servizio di raccolta dei rifiuti;

Interrogano il Sindaco e l’Amministrazione per sapere:

quali sono i servizi richiesti dall’amministrazione per i quali è risultato necessario assumere nuove unità;

quante unità sono state assunte e a quanto ammonta il costo di detti servizi aggiuntivi;

quale procedura è stata seguita da parte della società per selezionare le unità necessarie a svolgere detti servizi;

se sono previste nuove assunzioni da parte della Società, e in caso affermativo se ne chiede la quantità;

se questi servizi aggiuntivi possono, in alternativa, essere svolti da coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza, attraverso l’attivazione dei PUC, in modo da assicurare un risparmio per l’ente;

Si invita a dare alla presente interrogazione risposta scritta nonché al primo Question time utile, così come previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.