Gli imprenditori che hanno preso parte alle operazioni di bonifica Puliamo Licata domani sera verranno ricevuti a Palazzo di Città dl Sindaco Angelo Balsamo. Sarà l’occasione per fare un primo bilancio di queste due operazioni di bonifica e per programmare i dettagli operativi della terza, in programma Sabato 1 Luglio ancora una volta sull’intero territorio comunale.