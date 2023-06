Pubblicità

Per Sabato prossimo – 10 Giugno – è stata programmata una pulizia del territorio a cui è invitata tutta la cittadinanza.

“PuliAmo Licata rappresenta un atto di amore dei cittadini verso la città nella quale vivono – fanno sapere gli organizzatori- Sarà un appuntamento periodico che servirà a stimolare il senso civico nei cittadini e che fornirà un esempio di civicità alle nuove generazioni, educandole al rispetto e all’amore per la propria città.

L’auspicio è arrivare in breve tempo al momento in cui tali giornate non serviranno più.

La città, dopo anni di abbandono e mortificazione vuole tornare, in brevissimo tempo, a splendere e vuole presentarsi ai turisti che vorranno visitarla nella sua forma più smagliante.

La giornata – continua la nota di chi organizza – si svolgerà Sabato 10 Giugno dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

Parteciperanno tutti i cittadini, ditte con attrezzature e proprio personale, associazioni, sindaco, assessori e consiglieri comunali secondo le modalità sotto indicate.

DITTE (info ditte wapp 3296328082)

1. Ogni ditta pulisce una zona di competenza assegnata dall’organizzazione

2. Raccoglie i rifiuti in appositi sacchi che dovranno essere conferiti al CCR, Centro Comunale di Raccolta, nell’area ex Halos che sarà aperto fino alle 18,00

3. Si potranno ritirare i sacchi presso l’autoparco

4. Farà foto prima, durante e dopo la pulizia

CITTADINI (info wapp 3296328082)

1. Ogni cittadino pulisce la strada ed il marciapiede prossimi alla propria abitazione

2. Coinvolge i vicini di casa con il passaparola

3. Raccoglie i rifiuti, ove possibile differenziandoli, in appositi sacchi che dovrà conferire al CCR, Centro Comunale Raccolta, nell’area ex Halos (che sarà aperto fino alle 18,00) o, se in piccole quantità, conferire nei giorni prestabiliti come sempre presso il proprio domicilio.

4. Farà foto prima, durante e dopo la pulizia”.