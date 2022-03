Pubblicità

La scuola calcio Boys Licata diretta dal presidente Pino Incorvaia ha ospitato i parigrado di altre società della provincia come Palma, Ravanusa, Canicattì, Agrigento e Favara. Alla base della festa dello sport che si è svolta allo stadio Dino Liotta, c’era l’obiettivo di socializzare tra squadre.

I piccoli della Boys Licata guidati da mister Angelo Zappulla hanno ben figurato in una manifestazione in cui naturalmente non ci sono stati nè vincitori nè vinti con il momento conclusosi con la consegna di medagline e gadget per tutti.