Secondo posto per la selezione Pulcini della scuola calcio Antivan Boys. I ragazzi di mister Fabio Consagra, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione, hanno disputato la finale provinciale contro il Favara Academy. Il match disputato sul neutro di Porto Empedocle si è chiuso col punteggio di 3-2 per la formazione favarese. “Esprimiamo soddisfazione per il percorso dei nostri ragazzi – fanno sapere dalla scuola calcio Antivan Boys – abbiamo raggiunto un secondo posto che rappresenta un traguardo importante”.