L’ex Sindaco Angelo Biondi interviene nuovamente sul Pug per chiedere all’amministrazione se la documentazione è stata presentata.

La nostra amministrazione avrà accolto l’invito di richiedere il contributo regionale per la redazione del Pug? Nonostante i ripetuti appelli, nessuna risposta, nessuna notizia è stata diffusa al riguardo. I termini sono scaduti da qualche giorno e il mio auspicio resta quello che, al di là del silenzio, tutto sia stato fatto per non perdere questa grande opportunità. Voglio ricordare a me stesso, ai nostri amministratori e a quanti profondono o manifestano il loro impegno per la politica locale, che redigere il Piano Urbanistico Generale (evoluzione del vecchio PRG) rappresenta l’essenza di un’azione politico-amministrativa. È il documento con il quale si prospetta ai cittadini, la propria idea di sviluppo. Lo strumento di pianificazione del territorio attraverso il quale si indicando opere, priorità, azioni e percorsi per ridisegnare la città del futuro, mettendola al passo con le sfide dell’era moderna.

Chissà se ora, che la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica è stata affidata all’eclettico assessore Giuseppe Ripellino, ci sarà modo di ottenere l’attesa risposta?