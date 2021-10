Pubblicità

Pug, registriamo un nuovo Intervento dell’ex Sindaco Angelo Biondi.

Niente, non è servito nemmeno l’appello rivolto al poliedrico assessore Ripellino, per avere una qualche notizia sulla richiesta di contributo per le spese di progettazione del Piano urbanistico generale.

Dal nostro comune tutto tace, riserbo più assoluto, come se si trattasse di una questione strettamente personale, quanto invece è cosa di grande interesse collettivo. Dispiace assistere a un tale comportamento che stride fortemente con i principi della democrazia partecipata. A quanto pare, questa amministrazione ha inaugurato un nuovo comportamento: comunicare ai cittadini solo azioni positive. Partecipazione, dialogo col cittadino e trasparenza amministrativa, solo quando e se gli torna utile. E mentre il nostro comune tace, da notizie di stampa, apprendiamo che gli amministratori della vicina Palma, hanno colto, senza indugio, tale opportunità, per dare alla propria città, come dichiarato dall’assessore al ramo: “uno strumento urbanistico all’avanguardia e al passo con i tempi”.

Angelo Biondi – ex sindaco