Fondi a 28 Comuni per il Piano del demanio marittimo, Carmelo Pullara: “Raggiunto un obiettivo strategico del mio mandato elettorale. Sviluppo per il comparto turistico”.

Fondi a 28 Comuni per il Piano del demanio marittimo; ci piace ricordare che il nostro lavoro è stato premiato. Come comunicato abbiamo reso possibile la stesura di una norma equa che non lascia indietro nessuno. E’ stato grazie alla mia incessante attività parlamentare infatti che i fondi per il piano marittimo sono stati sollecitati ed estesi a più comuni. Questo è l’elenco dei Comuni beneficiari della provincia di Agrigento con i relativi importi finanziati: Agrigento (10.823,26 euro), Cattolica Eraclea (5.762, 67 euro), Licata (15.207,98 euro ), Porto Empedocle (12.659,94 euro ), Realmonte (8.292,53 euro ), Ribera (8.136 euro ), Sciacca (14.314,36 euro ), Siculiana (8.909,54 euro).

Fin dall’inizio del mio insediamento, infatti, mi sono sempre battuto per un settore che ho ritenuto di strategica importanza per la nostra Regione, dove le zone costiere caratterizzano la quasi totalità del territorio siciliano soprattutto in provincia di Agrigento. Esprimo, pertanto, piena soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, ora però non si perda altro tempo, i comuni procedano con le redazioni dei piani. Come sempre sarò vigile perchè tutto proceda nei tempi previsti”.

Lo afferma Carmelo Pullara, Presidente Commissione speciale e Vicepresidente Commissione sanità all’Ars