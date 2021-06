Pubblicità

Via libera al progetto di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, mediante installazione di corpi illuminanti con tecnologia Led. La determina è del dipartimento Lavori Pubblici che ha affidato l’incarico di progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il comune di Licata – con un decreto del Ministero dell’Interno – è beneficiario di un contributo pari a 130mila euro per ciascuna annualità nel triennio 2021-2024. In totale sono quindi 390mila euro per il miglioramento e l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione cittadina. Come specifica il decreto, gli interventi “sono volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli immobili di pubblica utilità e di edilizia residenziale pubblica”. La redazione del progetto esecutivo sarà ad opera di un tecnico comunale e pertanto a costo zero per l’Ente. Buone nuove quindi per quanto concerne la pubblica illuminazione cittadina. Alla base c’è la necessità di raggiungere un significativo risparmio sia in termini economici che di risorse.