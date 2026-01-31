ADV

La Protezione civile del Libero Consorzio di Agrigento rende noto che “per la esondazione di canali e torrenti in contrada Mollarella, le SP 38 e SP 67 nel territorio di Licata saranno chiuse al traffico. Chiusura a cura del personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Utilizzare percorsi alternativi”.

La Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale, la Polizia Provinciale e la Protezione Civile del Comune di Licata sono impegnate nella gestione dell’emergenza causata dall’allagamento della S.P. 67 in contrada Mollarella.

Si invita la popolazione a non recarsi nella zona interessata e ad evitare viadotti, strade e aree adiacenti ai corsi d’acqua.