In seguito al vastissimo incendio che si è sviluppato in un deposito di rifiuti in contrada Piano Bugiades, la Protezione civile comunale ha diramato un avviso alla popolazione. “Invitiamo a tenere chiuse le imposte e a raccogliere eventuali panni stesi all’esterno in attesa dello spegnimento delle fiamme”. L’ufficio comunale di Protezione civile è attualmente sul posto per un monitoraggio della situazione.