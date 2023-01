Pubblicità

E’ stata una notte decisamente movimentata per i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di corso Argentina. Oltre al già citato incendio che ha aggredito un autosalone sulla Strada Statale 115, i pompieri sono dovuti intervenire anche in via Guglielmo Marconi dove – da un prospetto di un palazzo – si è staccato un grosso pezzo di una lastra di marmo di un balcone a pochi metri di distanza dall’ingresso alla biblioteca comunale. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area anche con l’ausilio di un’autoscala transennando con del nastro bianco e rosso la porzione di strada sottostante. Sul posto è intervenuto anche un equipaggio dei Carabinieri poichè la viabilità è stata momentaneamente fermata.