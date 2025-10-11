ADV

I Carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Canicattì, Racalmuto, Aragona e Castrofilippo, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, nonché al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Il dispositivo ha visto impegnati i militari delle Stazioni dipendenti, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nel corso delle verifiche, sono state elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’utilizzo del telefono cellulare alla guida e altre infrazioni che mettono a rischio la sicurezza stradale. Sono state identificate 115 persone e controllate 45 autovetture, con l’esecuzione di due perquisizioni personali.

Una persona è stata denunciata in stato di libertà per evasione, mentre due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

I controlli hanno riguardato anche soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e aree particolarmente sensibili alla microcriminalità, con lo scopo di garantire sicurezza, legalità e prossimità ai cittadini.

L’attività si inserisce nel quadro dei servizi di prevenzione e controllo disposti dal Comando Provinciale di Agrigento, che proseguono in modo capillare su tutto il territorio della provincia, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità diffusa