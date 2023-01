Pubblicità

Nuova richiesta ai vertici Asp dell’organizzazione sindacale FSI-Usae.

Oggetto: proroga dei contratti “UTILI” al 31/12/2023.

Come ampiamente descritto nella nostra nota, inviata alle SS.LL. in data 04/12/2022 a mezzo pec, la scrivente, manifesta il dissenso per quanto contenuto nella Vs. disposizione Prot. n. 212755 del 28/12/2022 avente ad oggetto “contratti attività covid – differimento termini di scadenza”, con la quale si manifesta l’intenzione di prorogare i contratti in scadenza al 31/12/2022 non oltre la data del 04/01/2023.

Con la presente, continuiamo a richiedere la proroga dei contratti definiti per “attività Covid-19” (Infermieri, OSS, personale sanitario, Dir. Medico e altri) fino al 31/12/2023, visto che tale disposizione è contraria a quanto disposto dal Dipartimento per pianificazione strategica dell’Assessorato Regionale della Salute con circolare del 29/12/2022.

La stessa circolare precisa: per quanto riguarda i contratti relativi ad altre figure (medico e sanitario) ove ancora necessario e nei limiti dell’esistenza del relativo posto in dotazione organica e della previsione all’interno del piano di fabbisogni approvati possono essere ulteriormente prorogati in funzione delle esigenze assistenziali di ciascuna

Azienda.

Considerato che le “esigenze assistenziali” non mancano nei nostri presidi sanitari, continuiamo a ribadire la necessità di rivedere la dotazione organica predisposta dall’ASP 1 di AG, poiché l’assistenza e le cure necessarie alla salute dell’utenza devono essere prodotte dalle figure appropriate (Medici, Infermieri e OSS), così continuando e con

il mancato rinnovo degli incarichi al personale assunto durante la pandemia da Covid-19, si rischia il mancato mantenimento dei LEA in tutte le strutture sanitarie della provincia.

Si chiede altresì di valutare l’opportunità di utilizzare quella parte di massa finanziaria “liberata”, dal mancato rinnovo contrattuale e riduzione oraria delle figure non necessarie al mantenimento dei LEA, per prorogare tutti i contratti “UTILI” di Operatori Socio Sanitari, Infermieri e Medici fino al 31/12/2023.

Salvatore Ballacchino – Segreteria territoriale FSI-Usae