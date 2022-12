Pubblicità

Richiesta proroga contratti a tempo determinato in scadenza il 31/12/2022, il Sindacato FSI-Usae scrive ai vertici dell’Asp di Agrigento.

Dopo attenta visione della delibera n. 1932 del 25/11/2022, pubblicata sul Vostro sito aziendale in data 27/11/2022, dove si sostiene la proroga dei contratti di alcuni dei precari su posto vacante, questa segreteria, preoccupata per il futuro della totalità dei lavoratori precari assunti per l’ Emergenza Covid-19 in scadenza il 31/12/2022, nel manifestare la non condivisione della procedura che evidentemente porterà all’allontanamento dal servizio di molti operatori sanitari e al conseguente crollo dell’offerta dei servizi sanitari nel territorio agrigentino, Chiede alla S.V. un incontro urgentissimo al fine di valutare procedure utili e proficue che portino alla proroga dei contratti di tutto il personale impegnato nell’emergenza Covid-19, in considerazione della carenza atavica del personale tecnico e sanitario che da

tempo affligge le Strutture della sanità agrigentina.

Tra le altre motivazioni che allarmano la scrivente, Vi evidenziamo il rischio di incremento del fenomeno del demansionamento di alcune professionalità presenti nel processo produttivo della Vostra azienda (Medici, tecnici e sanitari) a causa del mancato rinnovo dei contratti degli Operatori Socio Sanitari che in questi ultimi mesi, grazie al loro prezioso contributo hanno aumentato la qualità del servizio offerto e nello stesso tempo hanno liberato le altre professionalità presenti in azienda da mansioni non proprie, come più volte evidenziato dalla scrivente Organizzazione sindacale negli incontri passati e recenti sia in delegazione trattante che in assessorato salute.

Pertanto si invita la signoria Vostra, considerato il numero esiguo di OSS presenti in dotazione organica e previsti nel piano triennale del fabbisogno di personale, di valutare la necessità di richiedere l’immediata modifica della Dotazione organica erroneamente prevista, adeguando qualitativamente il

personale dedicato ai servizi sanitari offerti con l’esigenza della richiesta di salute proveniente dall’utenza.

Salvatore Ballacchino – Segreteria territoriale Agrigento-Caltanissetta