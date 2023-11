Pubblicità

Emergono importanti dettagli sul malore accusato nella serata di sabato da una donna di 37 anni all’altezza della parte iniziale di via Riesi. La donna è stata portata in ospedale, con un arresto cardiaco in corso, dove è stata salvata grazie alle manovre di rianimazione messe in atto dal dottore Pappalardo che in quel momento si trovava in servizio al Pronto soccorso e che ha permesso alla donna di riprendere conoscenza.