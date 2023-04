Pubblicità

Grave situazione al San Giacomo D’altopasso. Si sente da notizie interne che verrà favorito un altro ospedale della provincia (Canicattì), riducendo il personale in organico a Licata, unica struttura ospedaliera che copre 4 territori comunali: Licata, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata e Ravanusa. Da decisione dei vertici aziendali, un medico in pensione ha manifestato interesse per effettuare i turni in pronto soccorso a Licata, la direzione aziendale avrebbe invece proposto di inviarlo al pronto soccorso di Canicattì. Il reparto di Cardiologia di Licata non avrà il medico cardiologo di turno in guardia Attiva la notte, ma solo reperibile a chiamata a domicilio. Scelte aziendali che favoriscono altri ospedali non il P.O. di Licata e neanche la popolazione da esso assistita.