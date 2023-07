Pubblicità

“In seguito alla mia proposta avanzata in seno al collegato alla Finanziaria è stata assegnata la somma di €70.000 al Comune di Licata come contributo straordinario per interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale: €20.000 destinati alla costituzione della fondazione “Rosa Balistreri” e €50.000 per il grande evento della canzone folk siciliana”. A parlare è l’On. Angelo Cambiano in una nota ufficiale.

“L’idea è quella di creare una Fondazione e un evento annuale nella settimana dell’anniversario della morte di Rosa Balistreri (20 settembre). Questo contributo mira a promuovere la tradizione musicale siciliana riproposta e riarrangiata da artisti di levatura nazionale, anche attraverso la sua contaminazione con altri linguaggi musicali della cultura folk”, si conclude la nota.