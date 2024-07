Pubblicità

Un altro evento nella serata di sabato 20 luglio è in programma alle ore 20:30 quando, sempre dalla

via Sant’Andrea, verrà proiettato in esclusiva il documentario della nave da sbarco americana LST-158 prodotto dall’archeologo dott. Fabio Amato. La nave durante la guerra è stata bombardata ed è affondata nel mare di Licata. Ancora oggi il relitto è visibile al largo della spiaggia Falconara-Due Rocche. Alla presentazione del documentario interverrà il prof. Ferdinando Maurici, Soprintende del Mare Regione Sicilia e il prof. Luigi Falletti, storico dello Sbarco. La serata sarà allietata dal cuntastorie Mel Vizzi che intratterrà i presenti con la sua poesia “A Settima Armata contr’a lusceccu”, riferita ad un fatto curioso avvenuto a Licata durante lo Sbarco degli Alleati.