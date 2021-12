Pubblicità

Ancora proiettili bellici nel mare di Licata. La Capitaneria di Porto guidata dal Tenente di vascello Piergiorgio Luminari ha emesso un’ordinanza alla luce di una segnalazione “per la presenza di numerosi proiettili inesplosi, di presumibile natura bellica, nello specchio acqueo antistante la struttura turistica denominata “Serenusa Village”, sita nella contrada Gallo d’Oro del Comune di Licata, a circa 3 metri di profondità”. Si tratta dell’ennesima situazione simile in questo tratto della costa licatese dove a più riprese sono stati individuati residuati bellici, resti del secondo conflitto nmondiale. “Tale fatto costituisce potenziale pericolo per la navigazione e per la pubblica incolumità – prosegue la Capitaneria di Porto – lo specchio acqueo per un raggio non inferiore a 300 (trecento) metri è interdetto. I contravventori a quanto sopra segnalato, saranno ritenuti responsabili per i danni che ne possano derivare a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento, e puniti ai sensi del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato”. E’ molto probabile che a breve arriveranno a Licata gli artificieri della Marina per far brillare i proiettili inesplosi e per la loro rimozione.