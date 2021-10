Pubblicità

Proiettili bellici inesplosi in contrada Gallo d’Oro, la Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza.

“Vista la segnalazione della presenza di numerosi proiettili inesplosi, di presumibile natura bellica, nello specchio acqueo antistante la struttura turistica denominata “Serenusa Village”, sita nella contrada Gallo d’Oro del Comune di Licata, a circa 3 metri di profondità – si legge in una nota della Guardia Costiera – ordina che con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine è interdetto il transito, l’ancoraggio, la pesca e qualsivoglia attività marittima e subacquea, per un raggio non inferiore a 300 (trecento) metri”