Intimidazione ai danni del presidente della Rete per la Legalità, Eugenio Di Francesco. L’uomo ha ricevuto a casa una busta con un proiettile e un biglietto pieno di minacce e frasi offensive.

i carabinieri della locale Stazione che con quelli del Nucleo

investigativo di Caltanissetta hanno avviato le indagini

del caso. Di Francesco da mesi vive sotto tutela dopo aver ricevuto altre minacce mentre si trovava a Riesi.

Con l’associazione Rete per la legalità il riesino si sta muovendo

in provincia di Agrigento, in particolare tra Canicattì e Licata, dove diversi imprenditori hanno voluto raccontare il loro calvario di

vittime del racket.